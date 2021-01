Tak už nie (celo)plošné testovanie, ale „skríning“?

Prakticky od marca minulého roku sa celý svet zaoberá „hnusobou“ zvanou koronavírus či COVID – 19. Neprejde ani deň, aby sa bežný človek nestretol s pojmom testovanie a samozrejme v súvislosti s koronavírusom.

Od vypuknutia pandémie sa hovorilo stále o „testovaní“, prešli sme rôznymi fázami vývoja spôsobu testovania, ostrých výmen predovšetkým politikov ako testovať a či vôbec testovať. Stále sa hovorilo o testovaní.

V lete panika trochu ustúpila, zdalo sa že žiadna kríza nebude a to sa odrazilo i na debatách o korone. Až niekedy v septembri sa ukázalo, že pandémia nie je zažehnaná a že bude treba niečo urobiť. Týkalo sa to nielen Slovenska, ale celého sveta. A potom to začalo: návrhy či testovať individuálne, regionálne, plošne, celoplošne apod. Koncom októbra sa rozhodlo o CELOPLOŠNOM TESTOVANÍ a Slovensko pravdepodobne ako jediná krajina na svete pretestovala či otestovala prakticky všetkých občanov, ktorí sa otestovať chceli, lepšie povedané museli. Či to bola dobrá myšlienka, to musí posúdiť každý sám, názory ľudí sa v tomto ohľade dosť rozchádzajú. V každom prípade to bola veľmi, veľmi nákladná operácia, finančné dopady ktorej doteraz pravdepodobne nikto nevyčíslil. No čo už, financie sú jedna vec, ale myslím, že dôležitejšie by bola dôkladná analýza celoplošného testovania na prelome októbra/novembra. Grafy premiéra o tom, ako po testovaní nastal pokles nových infikovaných, môže byť značne zavádzajúci a myslím že vôbec z neho nevyplýva priamy dôsledok testovania. Jediné čo sa tomuto celoplošnému testovaniu nedá uprieť je to, že odhalilo ohniská na severe Slovenska. Niekto povie, že veď to bol predsa účel, ale otázne je, či sa toto odhalenie nedalo realizovať regionálne a s oveľa oveľa menšími nákladmi a vyčerpaním až ohrozením zdravotníkov. A okrem toho objaveného ložiska nákazy chýba dôkladný rozbor tejto akcie, aspoň som ho nikde nezaregistroval. Napr. také základné informácie, ktoré vekové kategórie boli najviac postihnuté, ako pokročilo trasovanie, teda kde sa mohli pozitívni občania nakaziť a podobné informácie ktoré by boli užitočné pre ďalší postup.

A od tej doby sa vlastne nič nezmenilo, neustále sa kompetentní (teda politici, nie odborníci) dohadujú, či a ako testovať. Je pochopiteľné, že situácia je vážna a ani iné krajiny sa nevyhnú chaotickým a často sa meniacim opatreniam, ale čo sa deje na Slovensku asi nemá obdobu v Európe. Všetci vedia, kde je pes zakopaný a nikto s tým nič nenarobí. Najviac sa to prejavilo minulý týždeň, keď vláda od pondelka ohlasovala že bude pravdepodobne (celo)plošné testovanie. Mimochodom, doteraz som presne nepochopil v čom je rozdiel v termíne „plošné testovanie“ a čo „celoplošné testovanie“ To zasadnutie vlády sa každý deň odkladalo, tuším niekedy vtedy prišiel niekto s termínom „skríningové testovanie“. Niekto to nazýva „plošné skríningové testovanie“, iný „celoplošné skríningové testovanie“ a myslím že sa nenájde nikto kto by dokázal rozlíšiť čo ktorý termín znamená. Bolo by to v podstate jedno a pravdepodobne to jedno je, ale pripadá mi to zavádzajúce a čudujem sa novinárom, že nepátrali po pôvode a dôvode týchto nových termínov. Chápem, že sú z tých tlačoviek tiež zmätení, ale toto sú základné veci.

Táto situácia trvala až do nedele večera. V sobotu večer politici ohlásili, že už sa dohodli a jedná sa iba o formalitu ktorú musí schváliť vláda. Ale v sobotu sa to už nestihne, takže v nedeľu. Na nedeľu bola očakávaná tlačová beseda na 15.30 a nakoniec sa uskutočnila až niekedy večer okolo siedmej. A slávnostne vyhlásili (nový termín) „masívne testovanie spojené s lockdownom“. Škoda len, že to slávnostné vyhlásenie neurobili už pred týždňom a nie spôsobom, že vyhlásia opatrenie zo dňa na deň. Ale okrem tých termínov, dokedy sa treba otestovať a odkedy budú platiť obmedzenia pre ľudí bez testov, celý tento týždeň naťahovania sa nepriniesol nič. Čo to vlastne znamená? Veď priebežne sa testuje po celom Slovensku, v Nitre a Košiciach sa robilo regionálne testovanie vzhľadom na vysoké nárasty počtu infikovaných. Testujú i veľké fabriky ako Jaguár Land Rover.Dnes ohlásili regionálne testovanie v okrese Zlaté Moravce, kde bol nárast okolo 150 %. Vôbec nechápem, ako sa tieto regionálne testovania budú prekrývať s „masívnym testovaním“ vyhláseným vládou. Navyše, vraj manuál, ktorý k „masívnemu testovaniu“ dostali samosprávy, sa vraj musí prepracovať. A dni utekajú.....O chaose spojenom s registráciou ani nehovorím. Tiež vôbec netuším, načo je registrácia, keď sa údajne nedá zaregistrovať, lebo už nie sú termíny.

A tých otázok je viac: na akom princípe sa robili testy doteraz? Kto sa vlastne dá testovať, ak nemá príznaky? Kto organizuje testovanie? Nikde v Bratislave som nevidel, či v Mobilnom odberovom mieste testuje nejaká súkromná spoločnosť, či je to v gescii Ministerstva zdravotníctva ktoré dáva nejaké licencie firmám, ktoré testy realizujú a pod. Najviac by ma však zaujímalo, či je nejako zabezpečené trasovanie pozitívnych osôb. Lebo podľa mňa bez toho je testovanie účinné len sčasti. Spoliehať sa na dobrú vôľu pozitívne testovaného občana je nanič. Poznám vo svojom okolí pár prípadov, kedy pozitívne testovaní bez príznakov behali po uliciach a nič si nerobili z toho, že sú pozitívni.

Včera som sa v jednej relácii dozvedel zaujímavé fakty:

Slovensko je počtom realizovaných antigénových testov na poprednom mieste na svete,

V počte PCR testov je Slovensko na chvoste rebríčka okolo 40-ho miesta

Česká republika sa dlho hodnotí ako jedna z najhorších krajín, pričom v porovnaní so Slovenskom je na tom lepšie napr. v počte obetí na milion obyvateľov. Česko testuje oveľa intenzívnejšie PCR testami ako Slovensko

Takže už nastal čas na skončenie experimentov a vymýšľanie termínov na označenie testovania, treba skončiť s naháňaním ľudí stáť vo frontách, kde môžu sa môžu skôr nakaziť ako keby týždeň dva obmedzili pohyb na minimum. Akú výpovednú hodnotu má asi antigénový test z 20. januára predložený 27. januára? Stačí sa pozrieť ako situáciu riešia ostatné krajiny, zvýšiť testovanie PCR testami, ktoré zabezpečujú i trasovanie testovaných, pokračovať antigénovými testami tam kde je to nevyhnutné regionálne ako to prebieha doteraz. Zabezpečiť samosprávam a zamestnávateľom potrebnú materiálnu pomoc a zbytočne ich netraumatizovať nezmyselnými opatreniami. A hlavne: opatrenie, ktoré nie je vynútiteľné, nemôže vzbudzovať rešpekt. Mám na mysli tých testovaných, ktorí sú pozitívni a nie je reálne ich skontrolovať. Väčší účinok by sa dosiahol ak by ľudia opatreniam dôverovali a sami by sa správali zodpovednejšie.