JE TO POKUS O MEDIALNY LYNČ PREMIÉRA?

Pozeral som náhodou dlho očakávanú tlačovku premiéra Matoviča o svojej diplomovke. Priznám sa, že po víkende plnom facebookových správ z Bruselu o tom čo premiér večeral, raňajkoval, som bol naladený skôr negatívne.

Tlačovku začal premiér pomerne dobre – opísal ako mu noviny poslali otázky k diplomovke v dobe, keď cestoval na dôležitý summit. Takže to vyzerá skutočne ako účelová informácia. Bez ohľadu na to, či to Úrad vlády dostal od desiatej či dvanástej a či bol premiér ešte v úrade alebo na ceste na letisko či v lietadle, zdá sa skutočne tento postup ako účelový.

Potom sa premiér venoval vo vystúpení vlastnej diplomovke. Toto vystúpenie už bolo veľmi diskutabilné a ako celá situácia s diplomovkami politikov v poslednej dobe. Samozrejme, je to morálna či etická dilema. Dosť ma však zarazila neústupnosť až by som povedal arogancia niektorých novinárov. Donekonečna premiérovi skákali do reči a opakovali donekonečna tú istú otázku. Tí istí novinári (nemám na mysli tie osoby, ktoré sa práve pýtali, teraz myslím novinári obecne), ktorí sa nikdy tak arogantne nesprávali voči predchádzajúcemu premiérovi, ktorý si to určite viac zaslúžil. Tí novinári, ktorí v politických diskusiách nedokážu politikov primäť k priamej odpovedi a znemožniť politika v diskusii, ktorý nedokáže odpovedať na danú otázku, tí sa donekonečna vyše hodiny pýtali tú istú otázku: „Dáte súhlas so zverejnením svojej diplomovej práce?“

Opakujem, že je to skutočne z pohľadu etiky veľmi dôležitá otázka a chápem že novinári mali povinnosť túto otázku položiť. Chápem, že chceli upozorniť na to, že súčasní študenti budú mať zlý vzor k štúdiu a dokonca súčasná situácia môže veľa študentov demotivovať. Ale i tak si nemôžem pomôcť a zdá sa mi celá tá súčasná situácia s diplomovkami neprirodzená a opakujem tretí krát – účelová.

Keď som pracoval v zahraničí v jednej arabskej krajine, navštívil nás istý pán, z ktorého bolo cítiť bohatstvo, a predstavil sa ako šejk a vládca jedného emirátu. Meno mi nič nehovorilo a navyše v arabských krajinách sa obyčajní ľudia radi predstavujú ako „bratranci“ najvyššieho vládcu alebo aspoň nejakého šejka, bola na mne vidieť nedôvera. A tento pán mi hovorí: „Vieš, v spoločnosti to je ako v divadle, kde sú herci pred oponou a ľudia za oponou“. Bol som mladý, ale pochopil som o čom hovorí. Nie je dôležité, že je na pódiu, ale že ťahá za nitky.

Tak to v politike funguje a teraz mám dojem, že tiež niekto ťahá za nitky. Lebo snáď nemôžu očakávať, že premiér odstúpi a hodí za hlavu desaťročie snaženia získať moc, ktoré sa mu len nedávno vydarilo. Že odíde a nechá všetko tak, aby sa vrátili staré časy a staré štruktúry. Premiér sa síce skutočne bráni naivne ak nechcem povedať hlúpo a divím sa, že mu niekto z okolia nevie poradiť lepší postup, ale je svojský a tvrdohlavý, inak by nebol tam kde je. Nikto nemal odvahu na rozdelenie Československa a nebyť tvrdohlavosti Mečiara a Klausa, tak by pravdepodobne stále bolo Čekoslovensko.

Navyše, dôležité sú okolnosti hodnotenia „plagiátorstva“. Iné je, ak si niekto robí vysokú školu v dospelom veku na pofidérnej škole a iné je, ak sa jedná o mladého človeka, ktorý študuje na renomovanej škole. Tiež to boli asi iné časy. Premiér síce použil tiež divný argument, že keď podnikal, tak nemohol písať diplomovku. To je dosť hlúpy argument. Keď chcel podnikať a chcel mať titul, mal sa snažiť. Tento argument skutočne mladých študentov nemôže ovplyvniť pozitívne.

Dosť sa tiež čudujem, že sa málo hovorí o zodpovednosti školy a tých, ktorí diplomovky „oponovali“ a schvaľovali. Prečo existuje toľko rôznych vysokých (a nielen vysokých) škôl? Kedysi bol iný systém, bez titulu nebolo možné na určité funkcie dosiahnuť. Ale dnes je trošku iná situácia a v štátnej správe je prirodzené, že je potrebné vo vybraných funkciách mať vysokoškolské vzdelanie. Nikto však nie je nútený pracovať v štátnej správe alebo vo firme, kde je vysoká škola podmienkou. Kto má vlohy na podnikanie, žiadnu vysokú školu nepotrebuje. A ak študovať chce, tak môže. Keď však nebude fungovať systém školstva, tak budú zo škôl vychádzať nevzdelanci.

Neviem ako bude nová vláda pokračovať, a môžeme si držať palce aby to boli správne kroky v týchto ťažkých časoch. Určite nebude ľahké pripraviť zmysluplné projekty na čerpanie eurofondov tak, aby to neboli iba zbytočne vyhodené financie, ktoré krajinu navyše zadĺžia na celé desaťročia. Tomuto čerpaniu však musí predchádzať nastavenie systému tak, aby zvíťazili skutočne dobré prínosné projekty a nie hľadať všetky prostriedky nato, aby financie skončili v skorumpovaných rukách.

V tomto kontexte je jedna diplomovka skutočne banálna záležitosť.