Pomohol by polícii Old Shatterhand?

Presne toto ma napadlo, keď som uvidel to video zo zásahu policajtov v Starom meste proti páchateľovi ozbrojenému nožom, ktorým ohrozoval ľudí.

Keď som bol malý, bol som s otcom na polnočnej omši. Počas omše prišiel do kostola pripitý občan a všetkých otravoval - ako opilec. Trvalo hodne dlho kým to nevydržal jeden chlapisko - mimochodom hrobárov syn - chytil opilca za golier a vyvliekol ho z kostola.

A otec mi potom povedal: "Vidíš, čítaš knihy a pozeráš filmy o Winnetovi a Old Shatterhandovi, kde Old Shatterhand každého zrazí päsťou na zem jediným úderom. A v reálnom živote sa málokedy nájde niekto, kto dokáže spacifikovať vyšinutého či opitého otravu"

Nepoznal som detaily tohto prípadu - denne človek počuje toľko správ, že všetko vstrebať nie je potrebné ani užitočné - preto keď som dostal do mobilu upozornenie na video z policajného zásahu, tak som si ho večer pozrel. A neveril som svojim očiam. Chlap pri stene domu, oháňajúci sa nožom, oproti nemu dvaja policajti mieria na neho pištoľami by nebolo nič nezvyčajné. Ale potom to plížiace sa komando mi pripadalo skutočne smiešne i keď to bola skôr tragikomédia. Myslel som, že vrchol bol keď už chlapík bol na zemi a všetci sa na neho vrhli. To kopanie jedného z policajtov pravdepodobne do hlavy páchateľa bolo určite nad rámec zásahu. Ale skutočný vrchol bola veta toho kolegu: "Nekop ho, natáčajú to".

Keď si človek uvedomí, o čom to vypovedá, znie to hrozne. Znamená to, že policajný výcvik určuje policajtom, aby nekopali do "obete" ak ich vidí verejnosť? Ako sa skutočne správajú policajti keď ich nikto nevidí? Je metodika výcviku v poriadku?

Nikdy som nebol kritikom policajtov voči vagabundom, dokonca i prípad v USA je asi diskutabilný, keď sa jedná o ozbrojeného páchateľa, ktorý všetkých ohrozuje. Je jasné, že i pri najlepšej metodike výcviku v takýchto prípadoch fungujú emócie a napnuté nervy. Každý človek pri možnom ohrození života je v napätí a policajt nie je výnimkou. A je škoda, ak sa verejnosť a médiá zastávajú páchateľov na úkor policajtov.

Tento prípad je však trochu iný - aspoň na základe informácií, ktoré mám. Chlapík, ktorý ohrozoval ľudí nožom v Starom meste, bol pravdepodobne mimo. A že vykrikoval "Allah akbar" a mal pri sebe nejakú batožinu? Ťažko to hodnotiť ako potenciálny teroristický čin. Ak by predsa chcel niečo také urobiť, nevykrikoval by po meste a urobil by to.

Podobné situácie budú vždy vzbudzovať kontroverzné názory, ale tento zásah bol skutočne tragikomický a s vetou "Nekop ho, natáčajú to" tragický.